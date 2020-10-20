مختص هندسي يكشف أسباب الهبوط الأرضي في مواقف برج «الخبر»

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كشف المختص في الإنشاءات الهندسية، المهندس محمد الكودي، أسباب حدوث انهيار وهبوط أرضي في مواقف أحد الأبراج في محافظة الخبر.

وقال “الكودي” إن الحادث يرجع إلى احتمالات عدم صلاحية التربة، وعدم معالجتها بصورة صحيحة، داعياً في الوقت ذاته إلى البحث عن حلول هندسية لثبيت الأساسات بالشكل الصحيح لتلافي أي تصدعات وانهيارات مستقبلية – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأضاف أن ما حدث يعد أمراً استثنائياً ونادر الحدوث وهو بمثابة حادث عرضي، موضحاً أنه من المفترض قبل إنشاء أي مشروع فحص التربة واختبار صلاحيتها ومعالجتها كي تصلح للبناء خصوصاُ في الأماكن التي تكون قريبة من الشواطئ.

وبيّن أن كل هذه الاحتياطات والإجراءات لا بد أن تكون تحت إشراف أمانات المناطق والبلديات مع وجود مكاتب إشراف هندسية تتابع مثل هذه الإجراءات وتطبيقها بالشكل الصحيح.