«أمانة جدة» توضح سبب استثناء بعض المنازل من الإزالة في «حي السلامة»

تواصل – فريق التحرير :

كشفت أمانة جدة سبب استثناء بعض المنازل في حي السلامة الشعبي من الهدم، وذلك خلال الحملة التي قامت بها لإزالة بعض البؤر العشوائية.

وأوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي بحسب «عكاظ»، أن الإزالة في حي السلامة الشعبي جنوب شارع حراء شمل العقارات التي صدر تقرير هندسي بأنها آيلة للسقوط وغير قابلة للترميم.

ولفت البقمي إلى أن الإمارة أزالت 251 عقاراً في حي السلامة الشعبي بالتعاون مع عدد من الجهات، موضحاً أن العقارات التي يمكن ترميمها وتأهيلها وفق اشتراطات هندسية ولدى أصحابها صكوك تملك تم استثناؤها من الإزالة.