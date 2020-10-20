الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«أمانة جدة» توضح سبب استثناء بعض المنازل من الإزالة في «حي السلامة»

«أمانة جدة» توضح سبب استثناء بعض المنازل من الإزالة في «حي السلامة»
0

تواصل – فريق التحرير :

كشفت أمانة جدة سبب استثناء بعض المنازل في حي السلامة الشعبي من الهدم، وذلك خلال الحملة التي قامت بها لإزالة بعض البؤر العشوائية.

وأوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي بحسب «عكاظ»، أن الإزالة في حي السلامة الشعبي جنوب شارع حراء شمل العقارات التي صدر تقرير هندسي بأنها آيلة للسقوط وغير قابلة للترميم.

ولفت البقمي إلى أن الإمارة أزالت 251 عقاراً في حي السلامة الشعبي بالتعاون مع عدد من الجهات، موضحاً أن العقارات التي يمكن ترميمها وتأهيلها وفق اشتراطات هندسية ولدى أصحابها صكوك تملك تم استثناؤها من الإزالة.

مواد ذات صلة

«المياه الوطنية» تنفذ مشاريع للصرف الصحي في جدة بـ 2 مليار ريال

«المياه الوطنية» تنفذ مشاريع للصرف الصحي في جدة بـ 2 مليار ريال

ضبط مليون عبوة تجميل في 5 مستودعات غير مرخصة بـ«جدة» (صور)

ضبط مليون عبوة تجميل في 5 مستودعات غير مرخصة بـ«جدة» (صور)

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. جدة تسجل ثالث أعلى درجة حرارة عالمياً

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. جدة تسجل ثالث أعلى درجة حرارة عالمياً

«المياه الوطنية» تبدأ استقبال طلبات التوصيل في 5 أحياء بـ«جدة»

«المياه الوطنية» تبدأ استقبال طلبات التوصيل في 5 أحياء بـ«جدة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>