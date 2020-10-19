مصاب برج الخُبر يروي تفاصيل اللحظات العصيبة تحت الأنقاض (فيديو)

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روى أحد مصابي حادث انهيار موقف سيارات بأحد أبراج الخبر، اللحظات العصيبة التي مر بها وهو تحت الأنقاض قبل أن يتدخل رجال الدفاع المدني وينجحوا في إخراجه.

وقال المصاب في لقاء مع “الإخبارية”، إنه أوقف سيارته في المواقف السفلية للبرج وبعد نزوله منها وسيره مسافة 200 متر تقريباً، سمع أصواتاً قبل أن يفاجأ بسقوط جدار عليه وظل تحت الأنقاض لمدة 6 ساعات تقريباً.

وأضاف أن رجال الدفاع المدني علموا بوجوده بعد 3 ساعات من سقوط الجدار عليه واستمرت عملية الإنقاذ 3 ساعات أخرى، مؤكداً أنه بفضل الله وجهود رجال الدفاع المدني كُتب له عمر جديد.

وختم المصاب بقوله: “الحمد لله الذي كتب لي عمراً جديداً بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل دعاء والدتي”.