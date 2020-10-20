تعرف على تجهيزات نقل المصلين والمعتمرين من المواقف إلى الحرم المكي

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أوضحت النقابة العامة للسيارات انها وفّرت نحو 80 حافلة لنقل المصلين والمعتمرين من المواقف إلى الحرم المكي الشريف بنظام الترددية وأن فترة تجهيز الحافلة للانطلاق لا تتجاوز 3 دقائق وبطاقة استيعابية تصل لـ 20 راكب في الحافلة الواحدة.

وبحسب “الوطن”، فقد تم إلزام جميع العاملين في خدمة المعتمرين والمصلين بفحص كورونا الطبي الدوري، إضافة إلى توفير مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين والمصلين في كل من موقف كدي لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.

وأضافت النقابة: يستطيع المعتمر والمصلي الذي حصل على تصريح الدخول للحرم من خلال تطبيق «اعتمرنا» أن يدفع قيمة الخدمة عبر الرابط الإلكتروني للنقابة العامة للسيارات الموضح في التطبيق، أو عند وصول المعتمر والمصلي للمواقف على أن يبرز الحجز الإلكتروني من الهاتف المحمول الذي يمكنه من التنقل بسهولة ويسر للمسجد الحرام والعودة للمواقف.