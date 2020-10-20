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نصف «الشوريّون» من العاملين بهذا القطاع.. نسب وأرقام حول «أعضاء المجلس»

نصف «الشوريّون» من العاملين بهذا القطاع.. نسب وأرقام حول «أعضاء المجلس»
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تواصل – فريق التحرير:

بلغ أعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول أمس الأحد من الأكاديميين نحو 77 عضوا بنسبة 51.3 % من إجمالي الأعضاء الـ150.

ووفقًا لـ”الوطن”، فقد جاء في المرتبة الثانية بحسب عدد الأعضاء، العاملون في القطاع العام بـ36 عضوا مشكلين نسبة 24 %، ثم العاملون بالقطاع الخاص وعددهم 23 عضوا بسبة 15.3 %، تلى ذلك العسكريون بـ14 عضوا وبنسبة 9.4 %.

واحتلت المرأة 30 مقعدا مقابل 120 للرجال وبنسبة 20 %، فيما جرى التجديد للمرة الثالثة الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتورة منى مشيط، وجرى التجديد للدكتورة كوثر الأربش للمرة الثانية. فيما مثّل لأول مرة لاعب كرة قدم في المجلس بتعيين تركي صالح العواد نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وكانت أوامر ملكية قد صدرت أول امس الأحد بإعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء.

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