«المرور» يحذر: مخالفة شائعة بين رواد الطرق السريعة قد تُكلّفك 2000 ريال

تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من مخالفة القيادة على أكتاف الطريق والتي تصل عقوبتها إلى غرامة بمبلغ 2000 ريال.

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، مساء الإثنين، إنكتف الطريق معدٌّ للتوقف الاضطراري للمركبات، استخدامه للتجاوز مخالفة مرورية تعرض سلامتك وسلامة الآخرين للخطر”.

يُذكر أن لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية الجديدة نصت على تحديد مخالفة “القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها” بغرامة مالية قدرها ما بين ألف ريال وألفي ريال.