مكافآت تصل لـ«مليون ريال» لبلاغات التهرب الضريبي و«الزكاة والدخل» تؤكد سرية بيانات المُبلّغين

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بلاغات المستهلكين بشأن المخالفات الضريبية، يتم التعامل معها على وجه السرعة، وبكل سرية، بهدف تفعيل دور المستهلكين في الحد من انتشار المخالفات الضريبية والتلاعب الضريبي في الأسواق المحلية بجميع القطاعات ومناطق ومدن ومحافظات المملكة كافة.

من جهته، كشف المتحدث الرسمي للهيئة الأستاذ حمود الحربي طريقة استقبال البلاغ عبر الأساليب النظامية وهي الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالهيئة، وتأكيدا على سرية معالجة بلاغات المخالفات الزكوية والضريبية بيّن أن المفتش الميداني يتلقى نص البلاغ دون معرفة بيانات المبلغ ليتجه إلى موقع المخالفة ويقف على حالتها عن قرب ومن ثم يرفع محضر الضبط بالأدلة والإثباتات المتعلقة بالمخالفة إلى الإدارة المسؤولة لاتخاذ القرار بشأن المخالفة.

وأشار متحدث الهيئة إلى أنه مع تلقي البلاغ عبر الوسائل سالفة الذكر، تصل للمبلّغ رسالة باستلام البلاغ برقم خاص للبلاغ، وعندما يقوم موظفي الهيئة بمباشرة هذا البلاغ تصل للمُبلّغ رسالة بوجود فرق الهيئة بالموقع المذكور والتأكد من صحة البلاغ، فيما تصل رسالة للمُبلّغ بنتيجة مباشرة بلاغه سواء بإغلاق المنشأة أو غيرها من القرارات حسب معاينة الموقع.

وأضاف “الحربي” أن الهيئة قامت بإصدار لائحة خاصةبالمكافآت التشجيعية للمبلغين حيث يسهمون في الكشف عن مخالفات الأنظمة واللوائح الضريبية ويحق لهم الحصول على مكافآت مالية تشجيعية تصل قيمتها إلى 2.5 في في المائة من قيمة المبالغ والغرامات الـمحصلة وذلك بحد أعلى مليون ريال و 1000 ريال كحد أدنى.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل كانت قد ضبطت أكثر من 10 آلاف مخالفة ضريبية في مختلف مناطق المملكة منذ بدء تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة بـ 15في المائة بعضها على إثر بلاغات وردت إليها من قبل المستهلكين وذلك من خلال أكثر من 34 ألف زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية.