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«الخثلان» مُحذرًا: من يتتبع عورات الناس سلّط الله عليه من يفضحه

«الخثلان» مُحذرًا: من يتتبع عورات الناس سلّط الله عليه من يفضحه
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تواصل – فريق التحرير :

حذّر الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية من تتبع عثرات الناس وعيوبهم حيث أكد أن من سنن الله تعالى أن من تتبع عثرات الناس سلط الله عليه من يتتبع عثراته ويفضحه ولو في بيته.

واستشهد “الخثلان”، في مقطع مصور له، بحديث النبي ﷺ: “يا معشرَ من آمن بلسانِه ولم يؤمِنْ بقلبِه لا تغتابوا المسلمين ولا تتَّبعوا عوراتِهم فإنَّه من تتبَّع عورةَ أخيه تتبَّع اللهُ عورتَه ومن تتبَّع اللهُ عورتَه يفضَحْه في جوفِ بيتِه”.

وأشار “الشيخ الخثلان” إلى أن هناك بعض الأشخاص مبتلى بهذا البلاء من تتبع لعورات وأخطاء غيره ، وهذا بلا شك ليس من اخلاق المؤمن، فإذا وجد عثرة قام وأشاع بها وفرح بها وضخمها فهذا عمل لا يجوز ومنكر ، ومن فعل ذلك فإن الله يفضحه بين الناس وإن كان في جوف بيته، وذكر قول بعض السلف:” أدركت أقوامًا ليس لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وادركت أقوامًا لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم”.

واختتم رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية حديثه بقوله إنه ليس معنى ذلك ترك النصيحة فهي الدين ، لكن هناك فرق بين النصيحة والفضيحة، فالنصح له ضوابط مأمورين بالأخذ بها حتى لا نقع في المعصية.

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