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«شوؤن الحرمين»: تفويج 2500 معتمر كل 3 ساعات و8 آلاف مصلٍ لكل فرض (فيديو)

«شوؤن الحرمين»: تفويج 2500 معتمر كل 3 ساعات و8 آلاف مصلٍ لكل فرض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارات محددة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين في جميع مداخل ساحات المسجد الحرام عبر 4 مناطق من باب علي رضي الله عنه،ومدخل أجياد ومدخل نفق كدي بالإضافة إلى الشبيكة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحشود في شؤون الحرمين المهندس أسامة الحجيلي أنه تم تخصيص أكثر من مسار لذوي الإعاقة ومسار للمعتمرين وآخر للمصلين.

وأضاف أن العدد المسموح به في كل حالة تفويج 2500 معتمر لكل ثلاث ساعات و8000 مصلٍ لكل فرض.

وتابع أن جميع هذه المنافذ والمداخل مطبق فيها البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية من كاميرات حرارية ومواد معقمة وتوفير الكمامات اللازمة، ويتم تعقيم هذه المواقع بعد كل عملية تفويج.

وأضاف أن رئاسة شؤون الحرمين وفرت قرابة 550 شاب سعودي و200 فتاة سعودية مدربين على مدار الساعة مقسمين على عدة ورديات لتفويج هؤلاء المعتمرين والمصلين في جميع جنبات المسجد الحرام

 

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