الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شاهد..طبيب يكشف مدة بقاء «فيروس كورونا» على العملات الورقية والمعدنية

شاهد..طبيب يكشف مدة بقاء «فيروس كورونا» على العملات الورقية والمعدنية
0

تواصل – فريق التحرير:

حذّر أستاذ التخدير بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتور ناصر توفيق، من التعامل بالعملات الورقية والمعدنية، مشيراً إلى أنه لا يمكن التمييز بين فيروس كورونا والإنفلونزا إلا عن طريق الفحص والتأكد.

وقال “توفيق”، في لقاء على قناة “الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا يظل على العملات الورقية لمدة ثلاثة أيام، والمعدنية لمدة سبعة أيام، داعياً أي شخص ترتفع درجة حرارته عن 38 أو يشعر بأي أعراض للتوجه إلى عيادات تطمن.

وذكّر بكلام وزير الصحة توفيق الربيعة الذي أهاب فيه بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة المتمثلة في غسل اليدين باستمرار، وتغطية الفم، وترك مسافة بمقدار ذراعين بينك وبين أي شخص آخر، وهو من الأمور المهمة، وتقليل التعاملات الورقية والمعدنية، وعند الشعور بأي عرض توجّه إلى عيادات “تطمن”.

 

مواد ذات صلة

«ساما» تكشف عن إجراءات مهمة بشأن العملات النقدية لمواجهة «كورونا»

«ساما» تكشف عن إجراءات مهمة بشأن العملات النقدية لمواجهة «كورونا»

دراسة تحذر: العملات الورقية تحمل البكتريا وتنقل العدوى

دراسة تحذر: العملات الورقية تحمل البكتريا وتنقل العدوى

مفاجأة.. العملات المعدنية 3 أضعاف «الورقية» بالمملكة

مفاجأة.. العملات المعدنية 3 أضعاف «الورقية» بالمملكة

«القدس».. الرمز الدائم في العملات النقدية للمملكة

«القدس».. الرمز الدائم في العملات النقدية للمملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة