شاهد..طبيب يكشف مدة بقاء «فيروس كورونا» على العملات الورقية والمعدنية

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حذّر أستاذ التخدير بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتور ناصر توفيق، من التعامل بالعملات الورقية والمعدنية، مشيراً إلى أنه لا يمكن التمييز بين فيروس كورونا والإنفلونزا إلا عن طريق الفحص والتأكد.

وقال “توفيق”، في لقاء على قناة “الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا يظل على العملات الورقية لمدة ثلاثة أيام، والمعدنية لمدة سبعة أيام، داعياً أي شخص ترتفع درجة حرارته عن 38 أو يشعر بأي أعراض للتوجه إلى عيادات تطمن.

وذكّر بكلام وزير الصحة توفيق الربيعة الذي أهاب فيه بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة المتمثلة في غسل اليدين باستمرار، وتغطية الفم، وترك مسافة بمقدار ذراعين بينك وبين أي شخص آخر، وهو من الأمور المهمة، وتقليل التعاملات الورقية والمعدنية، وعند الشعور بأي عرض توجّه إلى عيادات “تطمن”.