إحداها مع جار عربي .. «القفاري» يروي قصصاً مؤثرة للتعامل بين الجيران (فيديو)

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تحدث المهندس المعماري مساعد القفاري عن عدد من المواقف المؤثرة للتعامل بين الجيران، مُذكرًا بضرورة استشعار احاديث النبي ﷺ عن حسن الخلق والتعامل بين الجيران.

وقال “القفاري” إنه عند بناء بيته كان لديه جار من جنسية عربية في المنزل المجاور له، وعندما همّ ببناء البيت، استأذن جاره العربي أن يهدم جزء من سور منزله فوافق على الفور دون تردد، مما جعله يحفظها له حتى وقت بيعه لمنزله فاشتراه منه ورد له حسن تعامله حينها بإمهاله سنة أو أكثر داخل المنزل رغم شراءه .

وسرد المهندس المعماري “القفاري” عدداً من القصص الأخرى بين الجيران، مؤكدًا على ضرورة اختيار الجار قبل السكن، وتوفر الأخلاق الكريمة بين الجيران تطبيقًا لحديث النبي ﷺ ” لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه”.