شكاوى من فرض رسوم على مواقف ذوي الاحتياجات بالطائف.. والأمانة تعلق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شكا بعض المواطنين من ذوي الإعاقة من فرض رسوم على المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق التجارية.

وعلق أمين الشهراني مساعد أمين الطائف، في مداخلة هاتفية مع برنامج “ياهلا”، بقوله إن الهدف من هذه الرسوم تنظيمي بحت، وهي منخفضة جداً.

وأضاف أن المواقف في المناطق التجارية تفرض عليها رسوم مخفضة جدًا (ريالين ونصف) للساعة، بهدف عدم استخدامها كمستودعات سيارات لفترة طويلة، ولتشغر المواقف في أسرع وقت ممكن.