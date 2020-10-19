57 وظيفة شاغرة للجنسين بـ«الخدمات الطبية للقوات المسلحة» .. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر 57 وظيفة شاغرة للجنسين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى عدد من مستشفيات القوات المسلحة من بينها الطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

وأوضحت الإدارة، أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).