«الدفاع المدني» يكشف ملابسات حريق مصنع الكبريت بالرياض (فيديو)

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كشف المقدم محمد الحمادي المتحدث باسم الدفاع المدني، ملابسات وتفاصيل إخماد حريق مصنع الكبريت بالصناعية الثانية، والذي اندلع الساعة الواحدة صباح اليوم الاثنين.

وأوضح الحمادي، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن بلاغًا ورد بشأن الحريق الساعة الواحدة صباحًا وعلى ضوئه اتجهت فرق الإطفاء إلى الموقع وعملت على إطفاء النيران.

وأضاف أنه على الفور، باشرت فرق التدخل المعنية بالمواد الخطرة؛ عزل وتطهير المواد المستخدمة في تلك الصناعة للحد من خطورة الحادث، مشيرًا إلى أنه لم يسفر عن أي إصابات وجاري التحقيق فيه.