تعبيراً عن فرحته بعودة «العمرة».. معتمر يلقي قصيدة من داخل الحرم (فيديو)

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عبر معتمر يمني عن فرحته الغامرة بعودة العمرة بعد توقف استمر قرابة 7 أشهر بسبب فيروس كورونا، بإلقاء قصيدة من داخل الحرم المكي وبالتحديد بين الصفا والمروة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” الشاب اليمني يقف في الصفا والمروة ويرتدي الإحرام ويلقي قصيدته، التي عبّر فيها عن مدى شوقه لبيت الله الحرام ولأداء مناسك العمرة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي عن صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت قبل أيام عن استئناف أداء مناسك العمرة تدريجياً في مكة المكرّمة بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية، حيث تستقبل وزارة الحج والعمرة أول فوج من المعتمرين والزوار صباح يوم غدٍ الأحد.