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متى تُطبق ضريبة القيمة المضافة أو التصرفات العقارية على العمارات السكنية؟

متى تُطبق ضريبة القيمة المضافة أو التصرفات العقارية على العمارات السكنية؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الحالات التي يتم فيها تطبيق القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية، وذلك في حال امتلاك عمارة سكنية أو عمارة تجارية.

وقالت الهيئة إنه في حال تأجير المالك للأدوار العلوية في عمارة سكنية كتأجير سكني؛ فإن المالك معفى تماماً من كلتا الضريبتين وغير ملزم بالتسجيل فيها، أما في حالة تأجير الأدوار السفلية كمحلات تجارية ويزيد الدخل من الإيجارات على 375 ألف ريال فإنه في هذه الحالة ملزم بالتسجيل.

وتابعت الزكاة والدخل أنه يجب على المالك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؛ إذا كان الدخل السنوي من إيجارات المحلات التجارية التي لديه أكثر من 375 ألف ريال، كما يُلزم بتحصيل الضريبة من المستأجرين ورفعها على موقع الهيئة بشكل ربع سنوي.

 

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