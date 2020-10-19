هكذا كان أثر الصدقة … طبيب يحكي موقف غريب له مع أحد مرضاه داخل غرفة العمليات

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قال الدكتور أحمد الغامدياستشاري الجراحة العامة و السمنة إن موقفًا غريبًا حدث معه أثناء إجراء أحد العمليات الجراحية المعقدة والذي اكتشف أن سببه بعد ذلك هو الصدقة.

وعبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال الدكتور “الغامدي”:كان مقرر له عملية معقده جداً ولكن أثناء عمليته وجدت تيسيرًا عجيبًا وتمت بأبسط مما توقعنا مما جعلني اسأله لاحقاً عن سرِّه”.

وتابع “الغامدي”: حاول المريض مجاملتي ومع إصراري قال: “والله يادكتور قبلها بثلاثة أيام وأنا اتصدق، وموصي أمي تدعيلي قبلها بأسبوع، قلت: والله إني وجدت أثر هذه الدعوات وانت داخل العمليات”.