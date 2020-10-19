لماذا يجب عليك زيارة الطبيب فورًا عند الشعور بألم الخاصرة المتكرر؟ .. استشاري يوضح

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نصح الدكتور محمد الشهرياستشاري عمليات جراحة المسالك و الحصوات و المناظير والليزر بضرورة زيارة الطبيب عند الإحساس بألم خاصرة متكرر، وذلك لاستبعاد مشاكل الجهاز البولي.

وقال “الشهري” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر إنمعظم آلام الخاصرة قد يكون سببها العضلات، مؤكدًا على ضرورة عدم إهمال الفحص للتأكد من سلامة الكليتين.

وأضاف استشاري المسالك: “حالات إهمال و تسويف أدت إلى مشاكل متقدمة للكلى، فخذ مصدر التشخيص والعلاج من المختص وليس من سمعت و قالوا”.

تجدر الإشارة إلى أن ألم الخاصرة ينتج عن اضطرابات الكلية عادةً في الجانب (الخاصرة) أو في جزءٍ صغيرٍ من الظهر. ويمتدُّ الألم إلى مركز البطن في بعض الأحيان، كما يحدث الألم عادةً نتيجة تمطُّط الغلاف الخارجي للكلية (محفظة الكلية) بسبب وجود اضطراب يؤدي إلى حدوث تورُّم سريع في الكُلية أو بسبب دخول حصاة إلى أحد الحالبين (الأنابيب التي تصل الكلية بالمثانة). يترافق ألم الكلية الشديد مع غثيان وقيء عادةً.