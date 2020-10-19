«المياه الوطنية» تنفذ مشاريع للصرف الصحي في جدة بـ 2 مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعًا لشبكات الصرف الصحي في محافظة جدة خلال عامي (2019م – 2020م)، ويأتي ذلك لتعزيز منظومة خدمات المياه التي تقدمها لعملائها، وتحسين كفاءتها التشغيلية ورفع الضرر البيئي.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، أن الأحياء المستفيدة بلغت 33 حيًا بمحافظة جدة شملت: احياء العزيزية (8 و 9 و 10 و 11)، احياء النسيم (1 و 2 و 3)، حي الأندلس وحي الروضة، أحياء الفيحاء ( 1 و 2 و 3 و 4) واحياء الورود (1 و 2 و 3) وحي الثغر (4) وحي الجامعة (3) ، حي بني مالك (3) ،أحياء الرحاب وحي مشرفة ، حي الخالدية (1)، حي العليا ، وحي النور، حي الصفا (4) ، حي السنابل، حي الهدى الجنوبي، الأجزاء المتبقية من حي السلامة، منطقة كيلو14 (المنتزهات)، ومنطقة كيلو 13(المنتزهات)، مخطط بن حمد، منطقة الكيلو 11 – شمال جنوب غرب حي المنتزهات، أجزاء من حي الفيصلية.

وقال الغامدي إن “المشاريع المنفذة والمشغلة تضمنت مد شبكات بأطوال بلغت ‪130 كيلومتر، كما تم تنفيذ قرابة 16 ألف توصيلة منزلية لربط عقارات تلك الأحياء بشبكة الصرف الصحي من خلال تلك المشاريع، وذلك بتكلفة تجاوزت المليار وأربعمائة مليون ريال، مؤكداً أن هذه المشاريع خدمت ورفعت الضرر البيئي عن أكثر من 300 ألف نسمة”.

وأضاف أنه استكمالًا لخطط الشركة الاستراتيجية للتوسع بخدمات الصرف الصحي وزيادة رقعة التغطية فقد تم الترسية والبدء في تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع للصرف الصحي في عام 2020 بمدينة جدة بلغت 10 مشاريع يجري العمل على استكمالها ، بأطوال شبكات تقارب 294 كيلو متراً وتكلفة مالية قاربت 670 مليون ريال وذلك لتغطية وخدمة 26 حي اضافي بمحافظة جدة لتنفيذ 10 الاف توصيلة منزلية جديدة لربط عقاراتها بشبكة الصرف الصحي تشمل الاحياء التالية:

حي الجوهرة وحي الروابي وحي الفاروق وحي الشفا وجزء من حي الأمير عبدالمجيد، حي الحمراء(1)، حي الرويس (3) وأجزاء متبقية من حي مشرفة وكامل الواجهة البحرية بحي الشاطئ، وأحياء النعيم (4،3،2،1)، حي السليمانية وحي الفيحاء5 وحي جامعة الملك عبد العزيز، احياء ابرق الرغامة (2،1،,4 ,5)، مخطط المساعد، حي مدائن الفهد 4 (الوزيرية الجديدة)، أحياء البساتين (1 و 2‪ و‪3) و حي النزهة وأجزاء من حي الربوة ذلك لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة إضافية.