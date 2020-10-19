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تستمر لعدة أشهر.. دراسة: ثلثي متعافي «كورونا» يعانون من هذه الأعراض

تستمر لعدة أشهر.. دراسة: ثلثي متعافي «كورونا» يعانون من هذه الأعراض
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة، أن نحو ثلثي المتعافين من فيروس كورونا مازالوا يعانون من ضرر بأعضاء في الجسم، وذلك بعد ثلاثة أشهر من خروجهم من المستشفى.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن باحثي جامعة أوكسفورد خلصوا إلى أن 60% من المتعافين، الذي تم نقلهم للمستشفى لاصابتهم بفيروس كورونا، مازالوا يعانون من التهاب في الرئة بعد مرور ثلاثة أشهر على شفائهم.

وأشار الباحثون إلى أن أشعة التصوير بالرنين المغناطيسي أظهرت أن 30% من المتعافين يعانون من ضرر دائم في الكلى و 26% يعانون من ضرر في القلب و10% في الكبد، وفقا لـ “الألمانية”.

كما ظهر على المتعافين دلالات على تغيرات في الأنسجة في أجزاء من المخ، كما كان أداؤهم في الاختبارات البدنية و الادراكية سيئا.

وقد عاني ثلثا المرضي من ضيق دائم في التنفس ، وظهر على 55 % منهم دلالات على إرهاق عقلي وبدني.

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