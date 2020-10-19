الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزير الحج: لم نُسجل أي حالات طارئة مصابة بـ«كورونا» بين المعتمرين والزوار

وزير الحج: لم نُسجل أي حالات طارئة مصابة بـ«كورونا» بين المعتمرين والزوار
0

تواصل- فريق التحرير:

قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن بنتن: إن الالتزام الكبير الذي يقوم به المعتمرون والمصلون والزوار ساهم بشكل كبير في عدم تسجيل أي حالات طارئة مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأضاف وزير الحج خلال الندوة التي أجريت عن بعد اليوم الاثنين، والتي حملت عنوان: “العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات”، أن زيادة اعداد المعتمرين مرتبطة بالتقارير اليومية التي تصل لوزارة الحج والعمرة من الجهات المختصة، مؤكدا أن سلامة وأمن المعتمرين أولوية للوزارة.

وأكد أن الوزارة تعمل مع الكثير من الجهات المعنية للتأكد من سلامه ومصداقية الفحوصات التي تجرى للمعتمرين والمصلين والزوار.

مواد ذات صلة

«الصحة»: تسجيل 381 إصابة جديدة بـ«كورونا» و357 حالة تعافي و16 وفاة

«الصحة»: تسجيل 381 إصابة جديدة بـ«كورونا» و357 حالة تعافي و16 وفاة

للحد من انتشار كورونا.. تنبيه مهم من السفارة في بلجيكا للمواطنين

للحد من انتشار كورونا.. تنبيه مهم من السفارة في بلجيكا للمواطنين

«متحدث الصحة» يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»

«متحدث الصحة» يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 348 إصابة جديدة و373 حالة تعافي و20 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 348 إصابة جديدة و373 حالة تعافي و20 وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>