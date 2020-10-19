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رابط وطريقة التأكد من وجود سجل تجاري باسمك

رابط وطريقة التأكد من وجود سجل تجاري باسمك
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عن طريقة تأكد أي مواطن من وجود سجلات تجارية مسجلة باسمه أم لا.

جاء ذلك خلال تغريدة نشرها الحسين عبر حسابه على تويتر، قال فيها: ” ودك تتأكد هل فيه سجلات تجارية باسمك؟ تقدر من خلال هذاالرابط“.

وشدد نظام مكافحة التستر على مراقبة الجهات للأنشطة المرخص لها والإبلاغ عن المتسترين، كما مكَّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة.

وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

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