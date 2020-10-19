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هل لـ«الغيبة» كفارة؟.. الشيخ «عبدالمحسن الزامل» يوضح (فيديو)

هل لـ«الغيبة» كفارة؟.. الشيخ «عبدالمحسن الزامل» يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبد المحسن الزامل، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن كفارة “الغيبة”.

وأضاف “الزامل” في لقاء مع قناة “الرسالة” ببرنامج “يستفتونك”، أن الاستغفار لتكفير الغيبة لا يصح ولم يثبت، وإنما ما ثبت هو تحريم الغيبة، وكثير من العلماء أكد أن الغيبة من الكبائر.

 وأشار إلى أن الغيبة هي أذية الغير، وأصبح له عليك حقاً، ومن وسائل كفارة الغيبة هو ذكر الشخص الذي اغتبته بالصفات الحسنة في المجالس التي تم اغتيابه فيها .

 ولفت إلى أن يقوم المغتاب بسؤال من اغتابه بالصفح والعفو عنه عما بدر منه.

 

 

 

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