لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

تواصل – فريق التحرير :

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى :

مدير إدارة الصندوق: شهادة الماجستير في تخصص في إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

مراسل/ منسق إداري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التنمية، أو الاقتصاد، أو المالية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأشارت إدارة البنك، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.