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«الحج»: 15 ألف معتمر يومياً ضمن المرحلة الثانية.. و3 ساعات لكل فوج لإتمام المناسك

«الحج»: 15 ألف معتمر يومياً ضمن المرحلة الثانية.. و3 ساعات لكل فوج لإتمام المناسك
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والنبوي وزيارة الروضة الشريفة.

ووفقاً لـ” المدينة”، تشهد المرحلة الثانية أعدادا أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى، وسيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي

وكشفت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة أن عدد المعتمرين في المرحلة الأولى وصل إلى 54.000 معتمر، بلغت نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة 94% ، مؤكدة عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كامل المرحلة

وأشارت أن متوسط وقت أداء العمرة بداية من نقطة التجمع وحتى العودة إليها وصل إلى 1:42 ساعة تقريبًا وسُجل متوسط وقت الطواف 19 دقيقة.

ووصل إجمالي أعداد المسجلين في تطبيق «اعتمرنا» منذ اطلاقه إلى مليون و200 ألف مستفيد، و عدد التصاريح لأداء مناسك العمرة أكثر من 600 ألف تصريح، وعدد تصاريح الصلاة في الحرم المكي إلى أكثر من 155 ألف تصريح، أما عن التصاريح الصادرة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فتجاوزت 21 ألف تصريح، والصلاة في الروضة الشريفة 30 ألف تصريح.

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