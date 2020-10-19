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«الغذاء والدواء» تكشف أعداد البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال العام الجاري

«الغذاء والدواء» تكشف أعداد البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال العام الجاري
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن أعداد البلاغات المقدمة لها من مقدمي الرعاية الصحية في جميع مناطق المملكة عن الأعراض الجانبية للأدوية، منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر.

ووفقاً لـ”الوطن” أوضحت الهيئة أنها تلقت نحو 46963 بلاغاً، أي ما يزيد عن 39 بلاغا كل ساعة خلال الدوام الرسمي المقدر بسبع ساعات يومياً، مسجلة ارتفاعا بنسبة 56.9 % مقارنة بنفس الفترة خلال 2019 والتي بلغت فيه 29917 بلاغاً.

واستحوذت المستشفيات والمراكز الصحية التي أبلغت الهيئة بالأعراض الجانبية للأدوية على النسبة الأعلى في البلاغات الواردة بـ 27218 بلاغا بنسبة 58 %، والصيدليات الأهلية بـ 19745 بلاغا بنسبة 42 %.

وضمت قائمة المستشفيات والمراكز الصحية 135 مستشفى ومركزاً تصدرتها مستشفيات ومراكز وزارة الصحة البالغة 72 مستشفى ومركزاً بـ 15218 بلاغاً بنسبة 55.9 % من إجمالي البلاغات، تلتها المستشفيات العسكرية بـ 8537 بلاغاً بنسبة 31.4 % و 30 مستشفى، ثم المدن الطبية بعدد 3 مدن و 1947 بلاغاً بنسبة 7.1 %، ثم المستشفيات التخصصية بـ 887 بلاغاً بنسبة 3.3 % من 4 مستشفيات، ثم المستشفيات الخاصة بـ 448 بلاغاً بنسبة 1.6 % من 21 مستشفى، وحلت الجامعية في آخر القائمة بـ 181 بلاغاً من 5 مستشفيات.

 

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