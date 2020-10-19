تفاصيل جديدة بشأن الانهيار الأرضي بأحد الأبراج التجارية في الخبر

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كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن الهبوط الأرضي الذي وقع أمس الأحدفي موقف سيارات بأحد الأبراج التجارية في مدينة الخبر.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أنه عقب الهبوط الأرضي انطلقت صافرات الإنذار الذي حدث تحديداً في حي الراكة الجنوبية وتسبب في تلفيات بعشرات المركبات واحتجاز عدد من العمال تحت أنقاض الموقف المنهار، وجرت عمليات الإسعاف وتحرير المحتجزين.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث أجلت رجلين ونقلتهما سيارة إسعاف إلى مستشفى قريب من الموقع، وتولى مسعفو الهلال الأحمر تقديم الإسعافات الأولية للمصابين منذ ورود بلاغ الهبوط الأرضي عند الساعة الـ11:30 من صباح الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من ٥٠ آلية ومعدّة ثقيلة للدفاع المدني تواجدت في الموقع مع 20 سيارة إسعاف، كما تم إغلاق كل الطرق المؤدية لموقع البرج.

وتواجد في الموقع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، ورئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، وتم إغلاق كل الطرق المؤدية لموقع البرج ومنع الفضوليين من الاقتراب

وباشرت فرق وآليات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ وإخراج العاملين من الأبراج القريبة من موقع الانهيار الأرضي خشية تضرر مواقعهم، فيما لا تزال العمليات مستمرة لحصر الأضرار والتلفيات.