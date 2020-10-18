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شاهد.. أول تعليق من الشيخ «الشثري» على الأمر الملكي بإعادة تشكيل «هيئة كبار العلماء»

شاهد.. أول تعليق من الشيخ «الشثري» على الأمر الملكي بإعادة تشكيل «هيئة كبار العلماء»
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تواصل – فريق التحرير:

علّق معالي الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء على صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عدالعزيز آل سعود بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء.

حيث قال فضيلته: أتقدم بجزيل الشكر باسمي واسم إخواني أعضاء الهيئة للثقة الكريمة التي حظينا بها من المقام الكريم، مُضيفًا:التشكيل الجديد لهيئة كبار العلماء يدل على اهتمام الدولة بالدين الإسلامي والحرص على التوعية الصحيحة لمفاهيم الدين.

وأشار الشيخ “الشثري” إلى أن هذه التسمية الجديدة لأعضاء الهيئة، تظهر اهتمام الحكومة الشديد لإظهار الحقيقة الناصعة لدين الإسلام التي اشتملت على المقاصد العظيمة التي تفيد الإنسان وتمنع من الاستغلال السياسي لبعض رجال هذا الدين لتحقيق أغراضهم الدنيوية على حساب المفهوم الحقيقي لدين الإسلام .

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