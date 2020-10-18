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تعرف على السيرة الذاتية لنائب الشورى المعين مشعل بن فهم السلمي

تعرف على السيرة الذاتية لنائب الشورى المعين مشعل بن فهم السلمي
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأحد، أمراً ملكياً بتعيين مشعل بن فهم السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى.

السيرة الذاتية للدكتور مشعل السلمي

– يتولى منصب رئيس البرلمان العربي منذ ديسمبر عام 2016.

– شغل منصب عضو الهيئة العامة لـ”مجلس الشورى” بين 2014 و2016، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي خلال المدة ذاتها، ونائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بين 2012 و2014، ورئيس لجنة التعليم العالي الفرعية في لجنة التعليم والبحث العلمي بين 2009 و2013، وعلى المستوى الأكاديمي كان أستاذاً مشاركاً وأستاذاً مساعداً ومعيداً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في “جامعة الملك عبدالعزيز”.

– شغل عضوية كل من لجنة التعليم والبحث العلمي لمدة 8 سنوات، و”لجنة الصداقة السعودي العربية”، كما كان عضو وفد مجلس الشورى لمؤتمر اليونسكو للبرلمانيين حول التعليم وحقوق الإنسان، وعضو لجنة تطوير عمل مجلس الشورى.

– كان عضو باللجنة العامة للانتخابات البلدية في الرياض، وأمين وعضو لجنة إعادة هيكلة كليات العلوم الصحية في “جامعة الملك عبدالعزيز”، وعضو المجلس التنسيقي بين جامعة الملك عبدالعزيز و”الغرفة التجارية الصناعية بجدة”.

حاصل على دكتوراه في الفكر المقارن عام 2002 من “جامعة إكستر” في المملكة المتحدة.

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