سيرة الشيخ الدكتور غالب الحامضي المعين حديثاً بهيئة «كبار العلماء»

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أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء الذين جاء من بينهم فضيلة الشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبوالقاسم الحامضي.

ويعمل الشيخ الدكتور غالب الحامضي أستاذًا بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى حيث له العديد من الأبحاث والمشاركات الدعوية المنتشرة عبر شبكة الإنترنت، وغيرها من المشاركات البحثية بعدد من المؤتمرات العلمية بجامعات الدول العربية.

الوظائف التي عمل بها

معيد: 26-1-1405 هـ، قسم الكتاب والسنة – كلية: الدعوة وأصول الدين -جامعة: أم القرى

أستاذ مساعد: 1415 هـ، قسم الكتاب والسنة – كلية: الدعوة وأصول الدين -جامعة: أم القرى

أستاذ مشارك: 1419 هـ، قسم الكتاب والسنة – كلية: الدعوة وأصول الدين – جامعة: أم القرى

أستاذ:1429 هـ، قسم الكتاب والسنة – كلية: الدعوة وأصول الدين- جامعة: أم القرى

المناصب التي تولاها

وكيل كلية الدعوة وأصول الدين – من 29/11/1417 هـ إلى 1/9/1420 هـ

رئيس قسم الدعوة والثقافة الاسلامية – من 1415 هـ إلى 28/11/1417هـ

رئيس قسم الكتاب والسنة – من 29/8/1428 هـ

بعض اللجان التي شارك بعضويتها

عضو مجلس مركز الدراسات الاسلامية بمعهد البحوث العلمية: من 1419 هـ إلى 1432 هـ

عضو الهيئة للتوعية الاسلامية في الحج: 1422 هـ

عضو لجنة إرشاد السائل في الحرم المكي: 1430 هـ

عضو لجنة الترقيات في الكلية: 1430 هـ

رئيس لجنة سير الاختبارات عندما كنت وكيلا للكلية

عضو لجنة المقابلات الشخصية للماجستير و الدكتوراه

عضو في وضع المناهج لقسم الكتاب والسنة الجمعيات

عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه: من 1429 هـ إلى 1431 هـ .



النتاج العلمي

الدكتوراه: المرويات المسندة عند ابن كثير في تفسيره من كتب التفاسير المفقودة جمع ودراسة

الماجستير: تحقيق: مشكاة الأنوار في فضائل النبي المختار عليه وآله الصلاة والسلام وشمائله القسم الثاني.

الأبحاث العلمية

عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي محدثا و ناقدا – مجلة جامعة أم القرى (السعودية) 1428 هـ

ابن أبي الفوارس و أقواله في الرجال – مجلة جامعة أم القرى (السعودية) 1429 هـ

جزء فيه سنة مجالس من أمالي أبي بكر الأنصاري – (مصر) 1429 هـ

أسلوب الالتفات و أقسامه في القرآن – مؤتمر جامعة المنيا (مصر) 1429 هـ

مرويات عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه – جامعة أم القرى – مركز الدراسات الاسلامية 1429 هـ

مرويات أبي أيوب الأنصاري في السنن الأربعة – دار الوطن – الرياض (السعودية) 1419 هـ

الأحاديث المقيدة بأدبار الصلاة في كتب السنة – جامعة إب (اليمن) 1429 هـ

جزء فيه سبعة مجالس من أمالي ابن أبي طاهر المخلص – دار الوطن – الرياض (السعودية) 1419 هـ

مسند عابس الغفاري وجماعة من الصحابة لابن أبي غرزة الغفاري – دار الوطن – الرياض (السعودية) 1419 هـ

الإشراف و التحكيم

أشرف على أكثر من ثلاثين رسالة ماجستير و دكتوراه داخل الجامعة و خارجها، كما ناقش أكثر من أربعين رسالة ماجستير ودكتوراه داخل الجامعة وخارجها.

فيما قام بتحكيم عدد كبير من البحوث العلمية لنشرها في المجلات العلمية في جامعة أم القرى والجامعه الإسلامية، كذلك تحكيم بحوث للترقية العلمية إلى أستاذ وأستاذ مشارك داخل المملكة وخارجها.