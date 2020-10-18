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للحد من انتشار كورونا.. تنبيه مهم من السفارة في بلجيكا للمواطنين

للحد من انتشار كورونا.. تنبيه مهم من السفارة في بلجيكا للمواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في بلجيكا تنبيهًا حول عددٍ من الإجراءات التي اتخذتها السلطات البلجيكية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن القرارات شملت فرض منع التجول ابتداءً من منتصف الليل وحتى الساعة 5 فجرًا لمدة شهر، وذلك اعتبارًا من غد 19 أكتوبر 2020.

وأهابت السفارة بالمواطنين أهمية التقيد بهذه القرارات ومتابعة ما يصدر من السلطات المختصة في هذا الصدد، والتواصل عند الحاجة مع السفارة.

 

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