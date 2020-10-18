تعرّف على السيرة الذاتية لرئيس المحكمة العليا الجديد الشيخ «خالد بن عبدالله اللحيدان»

تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

ويعد الشيخ “اللحيدان” أحد القيادات العدلية المشهود لها بالكفاءة العالية بالمجلس الأعلى للقضاء، حيثتخرج في كلية الشريعة بالرياض سنه 1407هـ وعين ملازماً قضائياً بالمحكمة الكبرى بالرياض عام 1408هـ. وتخرج في المعهد العالي للقضاء سنه 1410هـ .

كما عُين الدكتور اللحيدان قاضياً بالمحكمة المستعجلة بأبها 1411هـ . ثم عين قاضياً بالمحكمة الكبرى بالرياض سنة 1413هـ.

وتولى فضيلة الشيخ “اللحيدان” رئاسة الأمانة العامة للهيئة العامة للمحكمة العليا بالمملكة، كما تم تسميته عام 2017 عضوًا بالمحكمة العليا بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .