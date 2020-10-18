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ضبط مصنع خمور داخل «عبَّارة صندوقية» لتصريف مياه الأمطار بالرياض (فيديو)

ضبط مصنع خمور داخل «عبَّارة صندوقية» لتصريف مياه الأمطار بالرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض ضبط مصنع خمور أنشأه وافدون خلال فترة الصيف في إحدى العبارات الصندوقية لتصريف مياه الأمطار في العاصمة.

ونشرت الأمانة على حسابها الرسمي في ”تويتر” مقطع فيديو وثقت من خلاله تفاصيل ضبط مصنع الخمور.

وظهر خلال المقطع عشرات من البراميل المغطاة وبعض المعدات التي تستخدم في تصنيع الخمور، حيث تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة.

 

 

 

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