«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج «تمهير»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر عدة شواغر تدريبية تابعة لبرنامج (تمهير) لخريجي تخصص(إحصاء حيوي) وفق التفاصيل التالية :
وأوضحت الهيئة أن الشروط تتمثل فيما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
- ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
– وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن التعرف على مزيد من التفاصيل والتقديم عبر هذا الرابط التالي (اضغط هنا).