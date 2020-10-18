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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج «تمهير»

«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج «تمهير»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توفر عدة شواغر تدريبية تابعة لبرنامج (تمهير) لخريجي تخصص(إحصاء حيوي) وفق التفاصيل التالية :

وأوضحت  الهيئة أن الشروط تتمثل فيما يلي:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
  • ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.
  • ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

– وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن التعرف على مزيد من التفاصيل والتقديم عبر هذا الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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