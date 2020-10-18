أمر ملكي بتعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير

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الرقـــم: أ / 143

التاريـخ: 1 / 3 / 1442 هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود