«شاهد عيان» يروي تفاصيل نجاته من الموت تحت أنقاض مواقف الخبر (فيديو)

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روى شاهد العيان المهندس عبدالله أبو حبلة تفاصيل نجاته من الموت تحت أنقاض المواقف المنهارة في الخبر بالمنطقة الشرقية صباح اليوم.

وقال أبو حبلة، في مداخلة مع برنامج يا هلا، إنه نجا بفضل الله وبفضل دعاء الوالدين قبل لحظات من انهيار مواقف السيارات.

وأضاف أنه كان متجها للموقف ليستقل سيارته لحضور اجتماع خارج المبنى، وفجأة شعر بعد نزول الدرج بضغط هواء شديد وزوبعة هواء فلم يكمل النزول للأسفل، وعاد أدراجه مجددا ليتفاجأ بانهيار سوقف الموقف بالكامل.

وتابع المهندس أبو حبلة أنه هناك شخص آخر ورائه يهم بالطلوع من القبو، مضيفا أن هذا الشخص نجا أيضا بفضل الله ولكن تعرض لإصابات طفيفة.

وعن مدى تضرر السيارات قال إن السيارات التي أسفل المواقف ربما تضررت بالكامل، عكس السيارات التي كانت بالأعلى.