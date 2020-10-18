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مشاعر لا توصف بالكلمات.. هكذا كانت أولى لحظات عودة المصلين إلى المسجد الحرام (فيديو)

مشاعر لا توصف بالكلمات.. هكذا كانت أولى لحظات عودة المصلين إلى المسجد الحرام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

“مشاعر جياشة عصية على الوصف “.. هكذا أجمع زوار بيت الله الحرام حينما طُلب منهم وصف شعورهم بعد العودة للحرم المكي والطواف بالكعبة المشرفة.

ورصد الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين انطباعات ومشاعر المصلين “التي لا توصف” بحسب قولهم ؛ حيث قال أحد رواد الحرم من المصلين :” شعرنا بنعمة جوار الحرم المكي، وبخاصة نحن أهل مكة، والتي لم نكن نشعر بها بهذا الشكل وكأنك لا تشعر بالشيء إلا بعد فقده ونسأل الله ألا يحرمنا من زيارة بيته الكريم”.

فيما أكد آخر، أن شعوره لايوصف وبخاصة بعد دخوله إلى الحرم مباشرة، مضيفًا: وجدتني أشعر بسعادة كبيرة وراحة لا توصف دخلت قلبي وكدت أبكي من فرطها، ونسأل الله ألا يحرمنا.

بينما أشار مُصل آخر إلى أن مشاعر المصلين بعد انقطاع شهور عن المسجد الحرام جياشة وتحمل الكثير من الشوق لهذا المكان الطاهر المبارك، سائلًا الله ألا يحرم منها أحد من المسلمين.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الأحد هو أول يوم لبدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام بنسبة 75 في المئة من الطاقة الاستيعابية بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمرة تدريجياً وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

 

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