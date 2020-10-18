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أيهما أخطر على القلب ارتفاع الكولسترول أم مرض السكري؟ .. «النمر يوضح»

أيهما أخطر على القلب ارتفاع الكولسترول أم مرض السكري؟ .. «النمر يوضح»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمرإستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خطر الكوليسترول ومرض السكري على صحة القلب، حيث أجاب عن الفرق بينهما في الخطورة بقوله: “كلاهما ارتفاع الكلسترول الضار و عدم التحكم بالسكري يضر القلب”.

وتابع “النمر” عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أنارتفاع الكوليسترول الضار (نسبياً) أشد ضرراً على شرايين القلب من عدم التحكم بالسكري، بينما كلاهما يؤثر على الآخر ويتأثر به.

تجدر الإشارة إلى أن “النمر” كان قد نصح مؤخرًا بعدة أمور لضمان سلامة القلب، وذلك بقوله إن أفضل “خلطة” للشريان وصحة القلب، هي ممارسة رياضة ٣٠ دقيقة يومياً، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وتقليل الملح وعدم السمنة، ومراقبة السكر والضغط والكوليسترول، وعدم التدخين وعدم شرب الخمر، والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي

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