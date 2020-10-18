«حساب المواطن» يوضح معايير تحديد قيمة الدعم للفرد الواحد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال لأحد المستفيدين بشأن قيمة الدعم الذي ينزل للفرد الواحد المستحق للدعم.

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).