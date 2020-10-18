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5 أطعمة احذر تناولها على معدة فارغة.. قد تسبب السمنة والسكري

5 أطعمة احذر تناولها على معدة فارغة.. قد تسبب السمنة والسكري
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة على أهمية تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة أو العمل سواء للكبير أو الصغير، حيث تمنح الجسم الطاقة اللازمة لبداية يوم جديد.

وهناك العديد من الأطعمة الضارة التي لا يجب تناولها على معدة فارغة، لأنها قد تكون أسوأ بكثير من تجاهل وجبة الإفطار، وقد تعرضك لخطر الإصابة بأمراض مزمنة، ومنها وفق ما ذكر موقع “”healhtline ما يلي:

الفطائر:

من أكثر الأكلات الشائعة في وجبة الإفطار، وبالرغم من احتوائها على بروتين، إلا أنها غنية بالدقيق المكرر، الذي يساهم في الإصابة بمرض السكري.

الكعك:

لتناول الكعك على وجبة الإفطار العديد من الأضرار؛ فهي مصنوعة من الدقيق المكرر والزيوت النباتية والبيض والسكر وهو سبب رئيسي لمرض السمنة.

عصير الفواكه:

تناول عصير الفواكه المحلى بالسكر على الإفطار من الاختيارات السيئة فهي تشعر بالجوع وتزيد الووزن والمساهمة في الإصابة بالأمراض المزمنة، ويزيد من مستويات السكر ومتلازمة التمثيل الغذائي.

المعجنات المحمصة:

المعجنات من الخيارات السهلة على وجبة الإفطار ولكن مكوناتها ليست صحية، فهي تحتوي على الدقيق والسكر والذرة، ولا تحتوي على بروتينات وتشعرك بالشبع المؤقت.

الزبادي خالي الدسم:

تناول الزبادي المخلوط بالفواكه اختيار مثالي، ولكن المحلى بالسكر الصناعي وخالي الدسم غير صحي على الإفطار ويسبب العديد من المشاكل فهو لا يعطي الجسم كفايته من البروتينات.

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