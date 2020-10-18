«نيوم» تباشر أعمالها من مقرها الرئيسي الجديد في موقع المشروع

تواصل – فريق التحرير:

بدأت شركة “نيوم” رسمياً، اليوم الأحد، أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غرب المملكة بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدراتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه.

واستكملت الشركة الإجراءات اللازمة لنقل موظفيها إلى مقرّها الجديد في نيوم وسيكون لها في الوقت ذاته مكتب في العاصمة الرياض لتسيير أعمال الشركة والتواصل مع العديد من شركاء المشروع هناك من جهات حكومية وشركات خاصة وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشكل مستمر مع المستثمرين الذين يشكلون ركيزة أساسية للمشروع.