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قسط شهري 1200 ريال..«سكني» يُعلن استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة بالمدينة

قسط شهري 1200 ريال..«سكني» يُعلن استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة بالمدينة
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تواصل – واس:

تتواصل عمليات الحجز لأكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة يوفرها برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان للمستفيدين في منطقة المدينة المنورة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، إذ تتوزع هذه الوحدات في 7 مشاريع حيوية متكاملة الخدمات في المدينة المنورة وينبع، يُنفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين.

وأوضح برنامج سكني أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات باختيارها ومعاينة مواقعها والحصول على عروض أسعار لها من الجهات التمويلية الأنسب لهم ضمن إجراءات سهلة ميسرة، بمتوسط قسط شهري يصل لنحو (1200) ريال، وبأسعار تبدأ من 277 ألف ريال.

وتضم منطقة المدينة المنورة 7 مشاريع سكنية تحت الإنشاء توفر نحو 9550 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل و”تاون هاوس”، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، كما تضم المنطقة 6 مخططات سكنية توفر 7586 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

وتقع المشاريع السكنية بمنطقة المدينة المنورة ضمن بيئة سكنية توفر متطلبات الحياة وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتي تساهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير حلول سكنية ضمن مجمعات متكاملة توفر أفضل الخدمات، ويُمكن الاطلاع على الوحدات ومميزاتها من خلال موقع وتطبيق سكني الخاص بالأجهزة الذكية عبر http://qrco.de/bbLCv7، أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين 199090.

وتشمل المشاريع التي توفرها منصة سكني في جميع مناطق ومدن المملكة 85 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق ومدن المملكة ضمن بيئة متكاملة الخدمات توفير أسلوب حياة مثالي للأسر السعودية، والعديد من العناصر الأساسية المتكاملة من حيث المرافق والتخطيط العمراني والخدمات المختلفة تتضمن الحدائق وأماكن الترفيه والتعليم والصحة وغيرها.

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