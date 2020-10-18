شاهد.. نجاة شاب في اللحظة الأخيرة من حادث انهيار مواقف برج الخبر

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق نجاة شاب من الانهيار الأرضي الذي وقع صباح اليوم في مواقف برج الخبر.

يذكر أن هبوطاً أرضياً تسبب في إخلاء برج تجاري على امتداد طريق الخبر- الدمام، وجرى إخلاؤه بالكامل من الموظفين حرصًا على سلامتهم.

وهرعت فرق من الهلال الأحمر والدفاع المدني للموقع، حيث تبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بمواقف السيارات الخاصة بالموظفين.

وعلقت المديرية العامة للدفاع المدني على الحادث بقولها إنها باشرت، صباح اليوم، حادث انهيار جزئي لسقف مواقف بمجمع السعيد التجاري.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إنقاذ شخصين محتجزين، ولا زالت أعمال البحث مستمرة.