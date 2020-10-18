«الزكاة والدخل»: 3 آلاف زيارة تفتيشية تسفر عن ضبط أكثر من 800 مخالفة ضريبية

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية خلال الأسبوع الماضي، قد أسفرت عن ضبط 803 مخالفات للأحكام الضريبية، وذلك على إثر 3,143 زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الميدانية والتفتيشية بالهيئة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث شملت الزيارات قطاعات عدة في الأسواق المحلية، على رأسها العقار، والتجزئة، والخدمات المهنية.

وأكدت الهيئة على أن بلاغات المستهلكين عن المخالفات الضريبية، كان لها دور كبير في ضبط جزء من تلك المخالفات، إذ تلقت الهيئة 361 بلاغاً في نفس الفترة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وتدوين رقم ضريبي خاطئ على الفاتورة الضريبية، إضافةً إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.