ضمن الإجراءات الاحترازية.. إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة

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قال متحدث وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي: إن المسجد النبوي يُعقَّم 10 مرات، قبل كل صلاة وبعدها، وتُعقَّم الروضة الشريفة وممر باب السلام عن طريق “الأوزون” والأشعة فوق البنفسجية؛ للمحافظة على صحة وسلامة الزائرين.
وأضاف: “جَنّدنا 1700 موظف وموظفة و 4000 عامل وعاملة جميعهم يهيئون المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزائرين”.
وتابع: “سيتم إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء ويفتح قبل صلاة الفجر بساعة للقيام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم”.
فيديو | متحدث المسجد النبوي:#سيتمإغلاق#المسجد_النبويبعد صلاة العشاء ويفتح قبل صلاة الفجر بساعة للقيام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم#الإخباريةpic.twitter.com/gYOYTzcmn3
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)October 18, 2020