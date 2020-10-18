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ضمن الإجراءات الاحترازية.. إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة

ضمن الإجراءات الاحترازية.. إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة
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تواصل – فريق التحرير :

قال متحدث وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي: إن المسجد النبوي يُعقَّم 10 مرات، قبل كل صلاة وبعدها، وتُعقَّم الروضة الشريفة وممر باب السلام عن طريق “الأوزون” والأشعة فوق البنفسجية؛ للمحافظة على صحة وسلامة الزائرين.

وأضاف: “جَنّدنا 1700 موظف وموظفة و 4000 عامل وعاملة جميعهم يهيئون المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزائرين”.

وتابع: “سيتم إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء ويفتح قبل صلاة الفجر بساعة للقيام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم”.

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