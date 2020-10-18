«متحدث الصحة» يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إنه تم ملاحظة تهاون في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، منبهاً بأن الفيروس لازال موجوداً.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أن تقيد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أية موجات جديدة.

وتابع قائلاً: “عدم تقيد المجتمعات بالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى عودة انتشار الوباء”، مؤكداً أن هناك 5 أمور إذا تمسكنا بها بعون الله سنكون في مأمن صحي وهي: 1- لبس الكمامة 2- ترك مسافة آمنة 3- غسل اليدين باستمرار 4- التقيد بالبروتوكولات المعتمدة 5- إجراء الفحص عند مخالطة مصاب أو الشعور بأي أعراض.