«أنكر» تطلق شاحنها الجديد للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.. السعر والمزايا

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أطلقت شركة أنكر الشاحن PowerPort III Nano الجديد لشحن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بقدرة خرج تصل إلى 20 وات.

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاحن الجديد يتناسب مع أبل آي فون 12 الجديد، علاوة على أنه يشحن أبل آيفون 11 الحالي بنسبة 53% في غضون 30 دقيقة فقط، كما تضمن تقنية الشحن من أنكر شحن العديد من الأجهزة الجوالة الأخرى، مثل هواتف سامسونج غالاكسي Galaxy S20، بسرعة فائقة.

ويمتاز الشاحن أنكر PowerPort III Nano الجديد بتصميم مدمج للغاية؛ حيث يأتي بأبعاد 30 x 28 x 28 ملم، ولا يتعدى وزنه 30 غراماً، وبالتالي فإنه مناسب للاستعمال أثناء التنقل.

وأضافت الشركة الصينية أن الشاحن الجديد يشتمل على منفذ USB واحد، وتقتصر عملية الشحن على جهاز واحد فقط، ولا يشتمل الشاحن على كابل ضمن باقة التوريد، ويتطلب الأمر أيضا استعمال قابس USB-C.

وأعلنت شركة أنكر أن سعر الشاحن PowerPort III Nano الجديد يبلغ 20 دولاراً أمريكياً.