«مدني الشرقية» يُنقذ محتجزيْن إثر هبوط أرضي بأحد أبراج «الخبر».. ويكشف الملابسات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أن حادث الهبوط الأرضي أمام برج الخبر جاء بسبب انهيار سقف مواقف مستقلة عن البرج.

وأضاف خلال مداخلة مع القناة الإخبارية: “تم إنقاذ حالتين ونقلهما إلى المستشفى إثر الانهيار الأرضي، ولا زالت الفرق الميدانية موجودة بالموقع”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقاطع مصورة لانهيار أرضي مفاجئ أمام برج تجاري بالخبر، وسط إطلاق صافرات الإنذار وإخلاء البرج.