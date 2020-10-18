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بالصور.. أمير عسير يُكرم رجال أمن أحبطوا تهريب مواد مخدرة وأسلحة

بالصور.. أمير عسير يُكرم رجال أمن أحبطوا تهريب مواد مخدرة وأسلحة
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تواصل – فريق التحرير :

كرّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال 15 رجل أمن من منسوبي شرطة المنطقة، تقديراً لجهودهم الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته من الأيادي العابثة.

حيث تمكن رجال الأمن من إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة وأسلحة نارية متنوعة غير مرخصة، إضافة إلى ضبط عدد من الذخيرة الحية، ومبالغ مالية كبيرة كان مصدرها ترويج المخدرات، وتميّز رجال الأمن في تلك العمليات بعدم قبولهم عروضاً لمبالغ مالية مقابل إطلاق سراح مرتكبي تلك الجرائم.

وأشاد أمير منطقة عسير خلال التكريم بأمانة وصدق رجال الأمن، معرباً عن فخره واعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية، التي حالت دون المساس بأمن الوطن والمواطن .

وأشار إلى أن هذا الأداء هو قمة في نزاهة النفس واستشعار المسؤولية، التي تحتم على رجال الأمن العمل بتركيز وتفانٍ، مؤكدًا على أن كل من يعمل بإخلاص سيلقى التكريم اللائق والاحتفاء الذي يستحقه.

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