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لحملة «الثانوية» فأعلى.. شروط وطريقة التقديم على وظائف «الأحوال المدنية»

لحملة «الثانوية» فأعلى.. شروط وطريقة التقديم على وظائف «الأحوال المدنية»
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، بدء تلقي طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة لديها والتي أعلنتها في وقت سابق، بهدف استقطاب الكوادر البشرية من الجنسين (رجال، نساء) للعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت أن شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية :

– أن المتقدم يكون (سعودي، سعودية) الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن يكون لائقًا طبيًا.

– هوية وطنية سارية المفعول.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن التقديم يكون لحملة الشهادة الثانوية فأعلى، والترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية وموافقة الجهة المعنية، علمًا بأن البدء في الإجراءات واستكمال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني والمقابلة الشخصية، لا يعتبر قبولًا للوظيفة.

وأكدت الأحوال المدنية على أهمية إحضار أصل المؤهلات العلمية والعملية والهوية الوطنية وصورتين شخصية عند إجراء المقابلة الشخصية لمطابقتها مع السيرة الذاتية.

وشددت الأحوال المدنية على أنه سيتم استبعاد أي طلب مخالف لما دون فيها، ومعادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وتحديد الرغبة حسب المناطق وليس المحافظات.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه يتم التقديم على الوظائف من خلال البريد الإلكتروني (job@ahwal.gov.sa)

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